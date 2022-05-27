Токио, , 11:01 — REGNUM Япония и США провели учения в Тихом океане при участии американского атомного авианосца «Рональд Рейган». Об этом сообщает 27 мая японское военное командование.

Атомный авианосец Ronald Reagan U.S. Navy

Авианосец дислоцируется на базе американских ВМС Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава. Учения проходили с 24 по 26 мая и включали в том числе отработку противодействия субмаринам противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле крупномасштабные учения США и Японии прошли в Восточно-Китайском и Японском морях. Американскую ударную группу возглавлял авианосец «Авраам Линкольн».

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