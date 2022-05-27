Токио, 27 мая 2022, 11:01 — REGNUM Япония и США провели учения в Тихом океане при участии американского атомного авианосца «Рональд Рейган». Об этом сообщает 27 мая японское военное командование.

Атомный авианосец Ronald Reagan
Атомный авианосец Ronald Reagan
U.S. Navy

Авианосец дислоцируется на базе американских ВМС Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава. Учения проходили с 24 по 26 мая и включали в том числе отработку противодействия субмаринам противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле крупномасштабные учения США и Японии прошли в Восточно-Китайском и Японском морях. Американскую ударную группу возглавлял авианосец «Авраам Линкольн».

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