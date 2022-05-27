Пхеньян, 27 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. С марта по апрель 2022 года Китай поставил КНДР 2838 тонн переработанной нефти. Соответствующая информация была опубликована на сайте комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно опубликованным данным, в марте Пекин поставил 15 947 баррелей (1914 тонн), а в апреле — 7695 баррелей (923,8 тонн).

Общий объём за два месяца составляет около 5% от объёма, который допускает резолюция Совета Безопасности ООН.

Между тем Россия не поставляла в КНДР переработанную нефть с августа 2020 года.

Согласно резолюции СБ ООН, которая допускает экспорт нефтепродуктов в КНДР объемом до 500 тыс. баррелей.