Кабул, , 10:52 — REGNUM Али Акбар Хайрхах, журналист и фоторепортер газеты «Собхе Кабул» («Утро Кабула») пропал без вести два дня назад. Это подтвердили в издании.

Кабул

Газета пишет, что Али Акбар Хайрхах не возвращался в офис и не появлялся дома с полудня 24 мая, после того, как отправился в город, чтобы подготовить отчёт.

«Собхе Кабул» сообщила, что сотрудники газеты и родственники Хайрхаха, несмотря на обращение в службу безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), до сих пор ничего не знают о его судьбе.

Афганские СМИ опубликовали заявление, в котором призвали министерство информации и культуры и органы безопасности принять незамедлительные меры по информированию афганских СМИ о судьбе Хайрхаха.

«Собхе Кабул» сообщила, что газета связалась с разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но они заявили, что не располагают информацией об Али Акбаре Хайрхахе.