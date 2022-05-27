Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Горожане заметили в реках Санкт-Петербурга массовый мор рыбы в последние несколько дней, сообщают 27 мая очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Замор рыбы (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

Многочисленные трупы всплывшей рыбы жители и гости города заметили в реке Фонтанке около Измайловского проспекта, в притоках Невы и в Большой Невке между Сампсониевским и Гренадерским мостами вдоль Петроградской набережной.

Как уточнило издание «Петербургский дневник», о проблеме уже известно Росприроднадзору, специалисты которого выехали на место, но не обнаружили сброса сточных вод. Пробы воды взяты для исследований, причины произошедшего выясняются.