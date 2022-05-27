Москва, 27 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В начале торгов на Московской бирже 27 мая продолжает расти курс доллара и евро к рублю, следует из данных торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Курс доллара перешёл отметку 66 рублей и достиг 66,59 рубля. Курс евро повысился до 70,65 рубля за единицу. Банк России установил на 25 мая курс доллара на уровне 62,05 рубля, курс евро — 64,44 рубля.

Напомним, иностранная валюта начала дорожать после того, как Банк России объявил о планах принять решение по ключевой ставке. 26 мая ЦБ понизил её с 14% до 11%.