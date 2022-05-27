Москва, , 10:50 — REGNUM Бизнесмены Калининградской области чаще всего жалуются на деятельность налоговых и правоохранительных органов. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 27 мая заявила Уполномоченный по правам предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«Калининград — это территория, которая полностью окружена иностранными государствами — и с недавних пор еще и недружественными. Это создает определенную специфику деятельности бизнеса в регионе, — сказала Нижегородова. — В 2020 году был резкий рост обращений. Очень активно участвуем в судах. Если говорить о том, на что жалуются предприниматели, то это в основном налоговые и правоохранительные органы. Системные проблемы такие же как и везде. Например, высокий уровень фискальной нагрузки. Есть проблема транспорта, которая сейчас обострилась. Калининградская область самая первая почувствовала влияние кризиса. Наземный транспорт стал практически недоступен. Паромов не хватало. Железнодорожный транспорт ходит, но он очень дорогой».