Москва, 27 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Бизнесмены Калининградской области чаще всего жалуются на деятельность налоговых и правоохранительных органов. Об этом, как передает корреспондентИА REGNUM, 27 мая заявила Уполномоченный по правам предпринимателей в Калининградской областиСветлана Нижегородова на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Калининград — это территория, которая полностью окружена иностранными государствами — и с недавних пор еще и недружественными. Это создает определенную специфику деятельности бизнеса в регионе, — сказала Нижегородова. — В 2020 году был резкий рост обращений. Очень активно участвуем в судах. Если говорить о том, на что жалуются предприниматели, то это в основном налоговые и правоохранительные органы. Системные проблемы такие же как и везде. Например, высокий уровень фискальной нагрузки. Есть проблема транспорта, которая сейчас обострилась. Калининградская область самая первая почувствовала влияние кризиса. Наземный транспорт стал практически недоступен. Паромов не хватало. Железнодорожный транспорт ходит, но он очень дорогой».