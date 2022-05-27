Лос-Анджелес, США, , 10:47 — REGNUM Адвокат Саманта Спектор, представляющая интересы рэпера Канье Уэста (Йе), подала в отставку. Об этом 27 мая пишет The Blast.

Канье Уэст Скриншот с YouTube

В заявлении Спектор говорит, что её деловые отношения с рэпером навсегда разорваны. Причина, по которой адвокат решила уйти, неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что Саманта Спектор была главным адвокатом Уэста в его бракоразводном процессе с моделью Ким Кардашьян. Она присоединилась к команде рэпера в марте 2022 года после того, как музыкант уволил предыдущего представителя Криса Мелчера.

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