Лос-Анджелес, США, 27 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Адвокат Саманта Спектор, представляющая интересы рэпера Канье Уэста (Йе), подала в отставку. Об этом 27 мая пишет The Blast.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

В заявлении Спектор говорит, что её деловые отношения с рэпером навсегда разорваны. Причина, по которой адвокат решила уйти, неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что Саманта Спектор была главным адвокатом Уэста в его бракоразводном процессе с моделью Ким Кардашьян. Она присоединилась к команде рэпера в марте 2022 года после того, как музыкант уволил предыдущего представителя Криса Мелчера.