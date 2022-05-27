Молдавия, 27 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Уголовное преследование экс-президента Молдавии Игоря Додона не связано с геополитической ситуацией. Об этом заявил в эфире чехословацкого радио министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николай Попеску.

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«Молдавское общество выбрало Майю Санду президентом, а парламентское большинство избрало правительство, чтобы оно боролось с коррупцией и искоренило её», — заявил глава МИДЕИ.

Попеску подчеркнул, что у действующей власти, которая на выборах обещала бороться с коррупцией, теперь есть соответствующий «мандат». Это решено начать делать с «верхушки».

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Тогда же экс-президента и его шурина задержали. Лидера социалистов обвинили в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине». Додон вину отрицает и связывает свой арест с неудачами действующего правительства при управлении страной.