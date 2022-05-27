Москва, , 10:46 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс международной преступницей, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Флаг Великобритании Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Министр иностранных дел Британии — самая настоящая международная преступница», — считает Миронов.

По его убеждению, западные политики окончательно сбросили с себя маску поборников гуманизма и прав личности, а публичная деятельность таких, как министр Великобритании Лиз Трасс, подпадает под квалификацию «международный преступник».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Трасс призвала Запад быть непреклонным «в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций».

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