Донецк, 27 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики содержатся более 5 тыс. украинских военнопленных. Об этом сообщил 27 мая глава ДНР Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

По его словам, на территории республики всего содержатся более 5 тыс. украинских пленных. Ранее появилась информация, что всего в Донецкой и Луганской Народных Республиках содержатся в плену свыше 8 тыс. военнопленных.

Как сообщало ИА REGNUM, активы украинских инвесторов, поддерживавших националистические батальоны, перейдут в собственность ДНР.