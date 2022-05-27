Луганск, 27 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки ликвидировали 24 украинских боевика, четыре бронетранспортера и два танка ВСУ, сообщили 27 мая в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 24 человека личного состава; четыре бронетранспортера; два танка; семь единиц автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также сообщается, что украинские боевики за прошедшие сутки выпустили 52 снаряда из реактивных систем залпового огня «Град» и минометов калибра 82 мм по населенным пунктам Первомайск и Молодежное.