Париж, , 11:42 — REGNUM Крупнейший в Европе производитель атомной энергии — компания Electricite de France (EDF), которая обычно экспортирует дешевую электроэнергию в зимние месяцы, может быть вынуждена импортировать ее в 2022—2023 году, сообщает 27 мая Bloomberg. Неисправности на АЭС представляют проблему не только для Франции, но и для таких стран, как соседняя Германия, которой, возможно, придется сжигать больше газа, несмотря на обещание сократить свою зависимость от Москвы.

АЭС

Около половины из 56 реакторов EDF в настоящее время остановлены, и, по оценкам EDF, объем производства в этом году будет самым низким за более чем 30 лет. Многие станции остановлены на профилактическое техобслуживание, но дюжина подлежит проверкам и ремонту после обнаружения коррозии на блоках. Трещины были подтверждены в ключевых системах на четырех реакторах.

«Наша французская проблема возникла в неподходящее время, учитывая геополитическую ситуацию, — говорит соучредитель парижской энергетической консультационной компании Omnegy Николя Леклерк. — Все европейское равновесие может оказаться под угрозой».

Европа спешно пытается обеспечить себе альтернативные поставки газа. Это непростая задача для таких стран, как Германия, которая в прошлом году на 40% зависела от поставок из России и отказывается от собственной атомной энергетики.

«Франции потребуется, чтобы все соседние страны нашли способы производить электроэнергию, — говорит Леклерк. — Для нас важно, чтобы Германия не слишком ссорилась с Россией. Если у них не будет доступа к российскому газу, они не смогут производить электроэнергию, которая нужна нам».

Франции уже приходилось импортировать электроэнергию из-за сокращения производства на АЭС. Но в этом году в Европе будет меньше газа, чтобы восполнить недостающие объемы. В связи с растущими проблемами с поставками, форвардные цены на электроэнергию во Франции уже значительно поднялись.

По словам директора консультационной компании EnAppSys BV Жана-Поля Аррмана, Франция будет «интенсивно» импортировать электроэнергию предстоящей зимой, а оператору энергосистемы RTE, возможно, придется ограничить энергоснабжение крупных промышленных потребителей.

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