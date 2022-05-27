Хельсинки, , 10:40 — REGNUM До 30 мая будут находиться в порту Хельсинки военные корабли из США, Франции и Германии, которые прибудут для участия в учениях в северной части Балтийского моря, приводящихся ввиду подачи Финляндией и Швецией заявок на вступление в НАТО. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба финских ВМС.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На этой неделе Хельсинки посетит международный военно-морской флот. Два корабля ВМС США, USS Gravely и USS Gunston Hall, а также корабль ВМС Франции Latouche-Tréville посетят Хельсинки 27 — 30 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что названные корабли стран — участниц НАТО будут находиться в порту Хельсинки, в который ранее уже пришел корабль ВМС Германии FGS Sachsen.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО обсудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.