Пхеньян, , 10:42 — REGNUM За прошедшие сутки 100 460 пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки» зарегистрировано в Северной Корее. Об этом 27 мая сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число пациентов с симптомами лихорадки с конца апреля и по 26 мая включительно составило более 3,27 млн человек. Из общего числа заразившихся неназванной инфекцией 3,03 млн человек выздоровели, а 233 тыс. пациентов ещё находятся под наблюдением медиков. Общее число погибших в результате болезни составило 69 человек, за последние 24 часа зарегистрирован один случай летального исхода.

Между тем в Южной Корее за минувшие сутки выявили 16 584 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 053 287.

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