Пекин, , 10:50 — REGNUM Китай укрепляет позиции в Океании ускоренными темпами на фоне противоречивой политики США и Австралии. Об этом говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times, опубликованной 27 мая.

Фиджи (сс) kyle post

Никто из стран Океании не хочет становиться объектом манипуляций Вашингтона, при этом попасть в замкнутый круг, обозначенный Австралией, для них ещё более неприемлемо. В том числе поэтому отношения Китая со странами Океании развиваются так динамично, отмечают авторы статьи.

США давно видят в южной части Тихого океана «полигон испытания ядерного оружия и место складирования радиоактивных отходов», а австралийские власти не стесняются называть Океанию своим «задним двором». Без Китая эти две страны могли и не взглянуть на регион.

«Мы видим, что страны Океании, к которым США и Австралия относятся как к малышам из детского сада, <…> не хотят быть втянутыми в геополитические игры ведущих мировых держав», — отмечает китайское издание.

Китай готов помочь странам Океании в условиях стоящих перед ними вызовов. Это проблемы климатических изменений, экологии, достижения устойчивого социально-экономического развития.

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