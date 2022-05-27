Москва, , 10:40 — REGNUM Законопроект о магазинах беспошлинной торговли для выезжающих в ЕАЭС правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Tax Free Dantk.ru

В настоящее время во всех государствах — членах ЕАЭС, кроме России осуществляется реализация товаров в торговых залах магазинов беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим из одного государства — члена союза в другое государство — член союза, отмечают в правительстве.

В связи с этим законопроектом предусматривается установить такое же разрешение для реализации товаров в торговых залах магазинов беспошлинной торговли (duty free) физическим лицам, выезжающим из России в Белоруссию, Армению, Киргизию или Казахстан.

Решение позволит создать равные конкурентные условия для магазинов беспошлинной торговли в Российской Федерации и других государствах — членах ЕАЭС, указали авторы инициативы.

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