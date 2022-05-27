Тверь, 27 мая 2022, 10:41 — REGNUM Арбитраж Тверской области удовлетворил исковое заявление компании «Газпром межрегионгаз Тверь» и ввёл первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение в отношении МУП «Спирово-Тепло». Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
В реестр кредиторов включены претензии на сумму 31 101 697,64 рубля.
Временным управляющим назначен Дмитрий Котик — член союза «СОАУ «Альянс».
Следующее заседание с отчётом, на котором решат судьбу МУП, назначено на 20 октября 2022 года.
Справка: МУП учредили в 2017 году.
Напомним, ранее этому же кредитору отказали во введении наблюдения за ещё одним должником — МУП Вышневолоцкого городского округа «Объединенное коммунальное хозяйство».