Тверь, 27 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Арбитраж Тверской области удовлетворил исковое заявление компании «Газпром межрегионгаз Тверь» и ввёл первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение в отношении МУП «Спирово-Тепло». Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

В реестр кредиторов включены претензии на сумму 31 101 697,64 рубля.

Временным управляющим назначен Дмитрий Котик — член союза «СОАУ «Альянс».

Следующее заседание с отчётом, на котором решат судьбу МУП, назначено на 20 октября 2022 года.

Напомним, ранее этому же кредитору отказали во введении наблюдения за ещё одним должником — МУП Вышневолоцкого городского округа «Объединенное коммунальное хозяйство».