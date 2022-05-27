* талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 10:38 — REGNUM Фронт свободы, один из фронтов, сражающихся с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, сообщил, что четыре талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё шестеро ранены при отражении атак сил «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силами фронта в провинции Баглан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Боестолкновения происходили весь день 26 мая на позициях сил фронта в долине Хаваш уезда Хост-ва-Ференг провинции Баглан.

Фронт свободы также заявил, что его силы отбили атаки и смогли занять кишлак Абну, вытеснив из него талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.