Калуга, 27 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. С начала мая на территории Калужской области наблюдается снижение продаж по большинству видов продовольственных товаров в сравнении с аналогичным периодом апреля — в среднем на 4,93%. Об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

ИА REGNUM Снижение покупательского спроса

Уменьшился покупательный спрос на сахар, маргарин и другие жиры, бобовые, соль, муку, крупы, яйца, масло растительное, специи, рис, овощи, масло сливочное. По остальным группам товаров изменения составляют менее 6,5%.

За период с 18 по 25 мая в регионе увеличились цены на макароны — на 3,5%, масло подсолнечное — на 1,1%, консервы мясные, 350г — на 1,1%, маргарин — на 3,1%. По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдались максимальные цены на говядину, свинину, сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное и печенье.

Дефицита продовольственных товаров на территории Калужской области нет.