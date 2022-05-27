Москва, 27 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В 2022 году урожай зерновых в России может приблизиться к максимальному. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.

M.government.ru Зерно

В министерстве рассказали, что уровень урожая зерновых в 2021 году в текущем сезоне может быть значительно превышен. Аграрии могут приблизиться к максимальным объёмам сбора.

Также в Минсельхозе РФ проинформировали, что могут инициировать дальнейшую пролонгацию ограничений, связанных с экспортом удобрений, если возникнет такая необходимость.