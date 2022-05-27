Кишинёв, , 10:36 — REGNUM Власти Молдавии обсуждают возможные поставки оружия от стран НАТО, но ни к кому не обращались по этому вопросу. Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николай Попеску в эфире чехословацкого радио.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дискуссии внутри идут, мы обсуждаем, как адаптироваться к геополитической среде, которая становится угрожающей. Но на этой фазе мы не обсуждаем в конкретных терминах поставки летального оружия в Молдову», — сказал глава МИДЕИ.

Попеску пообещал, что населению Молдавии сообщат о планах, ели будет принято какое-то решение.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду в последнее время начала публично выражать сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. В то же время глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить вооружение в Молдавию по стандартам альянса взамен того, что в республике остаётся с советских времён.

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