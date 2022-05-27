Магас, 27 мая 2022, 10:35 — REGNUM Интерес туристов к Ингушетии растет год от года. В 2021 год республика приняла около 103 тыс. гостей. Это на 78% выше, чем в допандемийном 2019 году. По росту турпотока регион занял первое место среди субъектов России. Такие факты привел 26 мая глава правительства региона Владимир Сластенин.
Как отметил Сластенин, большую роль для развития туристической отрасли в республике сыграли открытие новых мест размещения гостей — открыты новые гостевые дома «Джейрах», «Комфорт», «ИнгРетро» с общим количеством в 60 мест, а также развитие инфраструктуры — в том числе создание 20 кэмпинг-зон, установление санитарных зон на маршрутах, реконструкция водноспортивного комплекса «Чайка».
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