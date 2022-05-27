Магас, , 10:35 — REGNUM Интерес туристов к Ингушетии растет год от года. В 2021 год республика приняла около 103 тыс. гостей. Это на 78% выше, чем в допандемийном 2019 году. По росту турпотока регион занял первое место среди субъектов России. Такие факты привел 26 мая глава правительства региона Владимир Сластенин.

Ингушетия Тимур Зиев / Timur Ziev

«Общий туристский и экскурсионный поток в республику составил 103 тысячи человек, численность размещенных лиц за 2021 год по сравнению с 2019 годом выросла на 178% — первое место по России по темпам роста», — сообщил премьер-министр в ходе отчетного доклада перед депутатами парламента.

Как отметил Сластенин, большую роль для развития туристической отрасли в республике сыграли открытие новых мест размещения гостей — открыты новые гостевые дома «Джейрах», «Комфорт», «ИнгРетро» с общим количеством в 60 мест, а также развитие инфраструктуры — в том числе создание 20 кэмпинг-зон, установление санитарных зон на маршрутах, реконструкция водноспортивного комплекса «Чайка».

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