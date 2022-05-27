Берлин, 27 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц возглавит берлинскую «Герту». Об этом сообщает Kicker.

Mos.ru Стадион «Динамо»

По информации издания, «Герта» договорилась с 43-летним немецким специалистом об условиях соглашения.

Отмечается, что Шварц расторгнет контракт с «Динамо» после финального матча Кубка России со «Спартаком», который пройдёт 29 мая.

Планируется, что «Герта» представит Шварца в качестве главного тренера команды на следующей неделе.

Напомним, Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. В сезоне 2021/22 команда под его руководством заняла третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вышла в финал Кубка России.