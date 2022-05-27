27 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 12:17 — REGNUM БРИКС расширяется, и интерес к объединившейся вокруг России организации растет. Очередной пост в соцсетях на эту тему опубликовал грузинский аналитик Д. Г. и привлек к дискуссии своих читателей и пользователей.

BRICS ИА (с) REGNUM

«Министр иностранных дел Аргентины заявил, что Аргентина хочет полноценного членства в БРИКС! А ведь Аргентина — узловая страна, союзник США в Южной Америке! Саудовская Аравия выразила интерес к БРИКС! Скоро состоится встреча стран БРИКС… и не исключено, что «пятерка» вырастет! Министр иностранных дел России анонсировал саммит, предусматривающий встречу в формате «аутрич». Участие в нем примут 12 стран. А Саудовская Аравия была узловой страной для США!» — пишет автор поста.

Между пользователями развернулась дискуссия на тему: кто выиграет ныне ведущуюся войну и станет новым мировым центром. Одни сочли, что войну начала Россия и втянула в нее США, другие высказали противоположное мнение.

«Америку втянули в эту войну или Россию, это еще вопрос», — заметил Д. К.

«Сейчас ничего сказать нельзя! Когда закончатся события на Украине, на все прольется свет, наверное!» — пояснил автор поста.

«От всего этого исходит такой дух, что США подставили», — не отступал Д. К.

«Любое явление, любое движение можно использовать против твоего врага. Не имеет значения, кто кого и где обманул. Главное, кто и как использует наступивший результат. Я думаю, что Запад все еще в эйфории от Второй мировой войны и не учитывает, что нынешний мир гораздо больше глобализирован и деколонизирован. Думаю, они сами оказались под санкциями», — ответил предыдущему пользователю Г. Б.

«А я думаю, что Зеленский работает на Россию, возможно, непроизвольно. Обмануты скорее Америка и ее сателлиты. Тем более что будет создана пятерка, и гегемония в мире останется за ней», — высказался Б. А.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Еле-еле они развязали эту войну. Какие барыши получают за счет России и Украины. Эти два государства — просто инструменты», — заметил Т. Т.

А пользователь Г. Ц. предположил, что всё это «подстроила Англия», у которой после Второй мировой войны «Сталин отобрал первенство в пользу США». По его мнению, после всех этих событий в мире «опять воцарится диктат англичан».

«Кого обманули, кого втянули, судить уже поздно! Официально объявлено, что Америка и НАТО борются с Россией! Почти все ответственные лица заявили об этом! А когда русские выиграют эту войну, и я не сомневаюсь, что выиграют, что потом будут признавать? Что старались победить Россию, а проиграли сами?» — предположил Г. Г.

«Эта война вызвана вектором американской политики, а Россию втянули в эту войну. Это была задумка… так как Россия не думала, что события развернутся таким образом… Политика России изменится, во всяком случае внешняя политика», — спрогнозировала И. С.

«Иди и не думай: по форме — многополюсность, а по содержанию — Россия — мировой геополитический центр?» — поинтересовался А. К.

«Если Америке и Западу хватит ума, чтобы отступить, то наступит мир и эта перевернутая с ног на голову Земля, наконец, успокоится немного…» — заметила М. Ч.