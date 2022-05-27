Москва, 27 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео боевой работы 203-миллиметровых гаубиц «Малка» на Украине.

Алексей Колчин ИА REGNUM Самоходная пушка 2С7 «Малка»

На кадрах показан огонь артиллерийской батареи, а также работа расчетов, перезарядка орудий и новые залпы.

«Малка» обладает орудием калибра 203 мм и предназначена для решения особых задач — подавления и ликвидации особо защищенных пунктов управления войсками, артиллерии, минометов, бронированной техники, тылов, живой силы противника», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Скорострельность орудия составляет до 2,5 выстрелов в минуту, дальность — около 50 километров.