Москва, 27 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на создание возможности выпуска акционерными обществами, обладающими статусом международной компании, разных типов акций с разным объемом прав, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

При этом предполагается, что в отношении акционерных обществ, обладающих статусом международной компании (перешедших под юрисдикцию Российской Федерации в порядке редомициляции) и изначально созданных в соответствии с нормами иностранного права, сохранится возможность гибких форм участия в уставном капитале в целях обеспечения интересов различных групп акционеров.

Законопроектом вводится правовой инструмент для выпуска обыкновенных акций разных типов с разным объемом прав и голосов, который является востребованным крупными компаниями, потенциальными участниками специальных административных районов, в связи с чем специально оговаривается, что отдельные положения Гражданского кодекса РФ к международным компаниям не применяются.

Устанавливается, что многоголосые акции являются конвертируемыми и при их отчуждении любым способом третьему лицу международная компания обязана осуществить конвертацию каждой акции, предоставляющей более одного голоса, в акцию иной категории (типа), предоставляющую один голос.

Законопроектом допускается выпуск многоголосых акций только международными компаниями, являющимися непубличными акционерными обществами. Международные компании, являющиеся публичными акционерными обществами, не могут выпускать многоголосые акции.

Устанавливается обязанность международных компаний представлять для ознакомления положения их устава в части правового режима размещаемых акций всем заинтересованным лицам.

Также законопроектом предусматриваются определенные механизмы, направленные на защиту интересов акционеров международной компании, выпускающей акции с разным объемом прав.

Кроме того, для защиты прав миноритарных акционеров международной компании законопроектом закрепляется особый механизм корпоративной защиты, применимый в специально оговоренных законопроектом случаях (например, право требовать выкупа акций).

Международные компании в российском праве появились в связи с принятием федерального закона от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах». Международная компания представляет собой хозяйственное общество (акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью), которому присвоен статус «международной компании», дающий ей определенные правовые и налоговые преимущества по сравнению с другими хозяйственными обществами в целях привлечения инвестиций в отечественную экономику.

Международные компании могут быть зарегистрированы в России только на территории специальных административных районов — в Калининградской области и в Приморском крае.