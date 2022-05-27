Симферополь, 27 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Канал поставки оружия и боеприпасов с Украины на территорию Крыма пресекло управление ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь. Об этом 27 мая сообщил журналистам в пресс-службе управления.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечен незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что попытке продажи автомата АКС-74У и свыше 300 патронов к нему сотрудниками ФСБ был задержаны продавец, два посредника и два покупателя, которые являются жителями города Евпатория.

«В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что на сегодняшний день актуальной для российских пограничников остаётся задача охраны Крымского транспортного перехода.