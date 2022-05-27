Москва, , 10:30 — REGNUM Российская компания «Газпром» подает газ в Европу через Украину в объёме 43,6 миллиона кубометров. Об этом 27 мая заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Именно такой объём подтверждён украинской стороной. Газ идёт черед газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

«Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — добавил Куприянов.

Напомним, приём транзита газа через ГИС «Сохрановка» был прекращён Украиной 11 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявлял, что российский газ идёт в Европу через Украину в объёме 43 млн кубометров в сутки, его прокачивают через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Днём ранее объём прокачки составлял 44,7 млн кубометров.

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