Москва, 27 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» подает газ в Европу через Украину в объёме 43,6 миллиона кубометров. Об этом 27 мая заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Именно такой объём подтверждён украинской стороной. Газ идёт черед газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

«Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — добавил Куприянов.

Напомним, приём транзита газа через ГИС «Сохрановка» был прекращён Украиной 11 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявлял, что российский газ идёт в Европу через Украину в объёме 43 млн кубометров в сутки, его прокачивают через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Днём ранее объём прокачки составлял 44,7 млн кубометров.

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