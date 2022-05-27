Сеул, 27 мая 2022, 10:31 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 859 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, морской пехоты, военно-морских сил, министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 158 082.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 16 584 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 053 287.
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