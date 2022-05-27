Сеул, 27 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho Вооружённые силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 859 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, морской пехоты, военно-морских сил, министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 158 082.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 16 584 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 053 287.

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