27 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение агентства Reuters о том, что Соединенные Штаты Америки предупредили Киев о том, что обстрелы российской территории со стороны Украины, особенно приграничных земель, грозят эскалацией.

Оксана Переможенко, , 11:42 — REGNUM Соединенные Штаты Америки предупредили Киев о том, что обстрелы российской территории со стороны Украины, особенно приграничных земель, грозят эскалацией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что подобными заявлениями США хотят снять с себя ответственность.

«Ждём разгрома на Донбассе. Тогда риторика Запада будет ещё интереснее. Вспомнят, что «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — нацики, что по мирному населению с 2014 [года] стреляли… А ближе к зиме, наверное, даже попросят «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстрелять. И заплатят за денацификацию Украины, которая в составе России», — не без сарказма написал Dmitry.

«Сначала дали полоумному ребёнку гранату, а потом решили инструкции приложить», — добавила Yulia.

«Чужими руками, почему бы и нет?» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Американцы получили угрозы от нас. Теперь боятся, что ответка будет», — отметил Gennadiy M.

«Готовится почва потихоньку сворачивать «помощь» Украине. Они уже поняли, что это была провальная затея…» — добавила Polina.

Военная помощь Украине от США (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Почему это провальная? Они денег заработали не хило, старьё всё спихнули и в долги Украину загнали. Если бы не голод и зима, они бы ещё года два так могли зарабатывать», — ответила ей (Polina) Olga.

«Сначала раздали мартышкам гранат, теперь беспокоятся?..» — недоумевает Tulpanograd.

«Мне кажется, они далеко не глупые, а это очередная отмазка США в случае наступления Украины, мол, мы не при делах, мы ее предупреждали», — пишет один из комментирующих.

«В переводе это означает: одобряют, но перекладывают ответственность. Дряни», — не выдержала Irena K.

«Лицемеры. Как всегда», — выразил недоверие в адрес США Георгий.

«Американцы начали догадываться, что фраза «обезьяна с гранатой» сказана про украинцев…» — смеется Eugenia Z.

«Думаю, в случае эскалации, по-взрослому начнут бить не только Украину», — предположил Илья К.

«Боятся Путина! И это хорошо… Они только страх понимают. По-хорошему жить не хотят», — прокомментировала новость Larisa S.

«Вашингтон потихоньку нейтралочку врубил и катится, но готов уже и заднюю врубать», — смеется «Бармалей».

Джо Байден Gage Skidmore

«Что они там заявляют, нужно делить на 10 и будет правда. Поставки вооружения говорят об обратном», — считает Ирина.

«Вашингтон как раз очень хочет перевести военные действия на территорию России… Иначе бы просто не поставляли вооружение посерьезнее. А вот ответственность за это они нести не хотят. Отсюда и заявления по типу: «невиноватые мы», — считает Wild Сat.

«Американцы опасаются, что Россия может предъявить им за оружие, из которого ведутся обстрелы. А теперь после вышеуказанного заявления США будут ссылаться на то, что они предупреждали Украину этого не делать. Витиеватая американская хитрость — сделать все для разжигания конфликта, а потом изо всех сил делать вид, что они ни при чем», — отметил Василий Б.

«Ай-ай, сказали хозяева. Помнят, к чему привели обстрелы уже признанных республик, — началась спецоперация. Они походу хотят полномасштабную войну с Россией… Тогда точно хотят воевать до последнего украинца. Дурачки», — подытожил Стас К.