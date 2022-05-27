Париж, 27 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен не скрывает своего удовлетворения после приостановки действия текста, разрешающего ношение купального костюма для мусульманок, буркини, в бассейнах Гренобля, передает BFM TV.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

«Республика защитила себя от нескольких деятелей. У нас есть аргументы, чтобы критиковать неумелые решения мэра Эрика Пиоля, не нацеливаясь на подавляющее большинство людей, которые исповедуют свою веру. Это провокация, которая была санкционирована», — заявил Жеральд Дарманен.

Министр также заявил, что намерен поручить всем префектам изучить ситуацию на местах.

«Любое обсуждение, противоречащее секуляризму, будет передано в административный суд», — добавил Жеральд Дарманен.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон провел беседу с новым премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.