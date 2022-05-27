Самара, 27 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Реконструировать оздоровительный лагерь в Анапе для детей из Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Schekinov Alexey Victorovich В детском лагере

Сообщается, что оздоровительный комплекс «Черноморец» в Анапе был приобретен правительством Самарской области для организации отдыха самарских детей. Его планируют восстановить на средства концессионера. Азаров поставил задачу чиновникам по поиску инвестора.

В оздоровительный комплекс входят 24 объекта и земельный участок площадью свыше восьми га. В лагере расположены шесть корпусов с номерами, рассчитанными на 2−8 человек. Здесь имеется здания медицинского пункта, гостиницы, столовой, административного корпуса, прачечная, склады и теплица.

На территории комплекса расположен клуб, в котором могут разместиться до 350 человек. Есть необходимая инфраструктура для занятий спортом. Лагерь намерены привести в порядок в течение трех лет.

«Благодаря реализации этого проекта дети из Самарской области смогут оздоравливаться на морском побережье, на одном из самых популярных для детского отдыха курортов страны. Командой регионального минэка проведена большая работа по упаковке проекта, поиску и сопровождению инвестора, готового вложить свои силы и средства в этот объект. Мы, безусловно, продолжим эту работу, чтобы проект был реализован как можно скорее и лагерь начал работу», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что в одну смену, длительностью 21 день, в лагере смогут отдохнуть около 500 человек. Каждый год руководство регионе намерено закупать до 600 путевок для самарских детей, в том числе и для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Инвестор получит объекты лагеря в пользование на 34 года и в течение первых трех лет вложит в их реконструкцию не менее 324 млн рублей. Также проект предусматривает концессионную плату инвестора в бюджет Самарской области — начиная с 2025 года и до окончания действия соглашения будет выплачено 315 млн рублей», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций областиДмитрия Богданова.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области летом в 50 организациях смогут отдохнуть более 50 тысяч детей. В 2022 году в летний сезон по льготным путевкам отдохнут свыше 19 тысяч детей Самарской области, в том числе около семи тысяч дети из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.