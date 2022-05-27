Москва, 27 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Не во всех российских регионах бизнес-омбудсмены воспринимаются местными властями, как защитники прав предпринимателей. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 27 мая заявил Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Kremlin.ru Борис Титов

«Мы работаем везде, но не везде одинаково мирно в отношениях с местной администрацией, — сказал Титов. — Иногда приходится доказывать свою правоту. Поэтому в нескольких регионах омбудсмены работают на общественных началах. В Хабаровском и Красноярском крае непростая ситуация. Есть проблемы в Томской области. Не везде руководители регионы считают омбудсмена защитником прав, а не своим подчиненным».