Донецк, 27 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Байрак в Донецкой Народной Республике. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Атака зафиксирована в 10:00. Боевики с позиций в населённом пункте Новолуганское открыли огонь по посёлку Байрак, выпустив десять мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Горловка и Ясиноватая.