Украинские войска обстреляли посёлок Байрак в ДНР
Донецк, 27 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Байрак в Донецкой Народной Республике. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
John Crosby
Миномётный обстрел
Атака зафиксирована в 10:00. Боевики с позиций в населённом пункте Новолуганское открыли огонь по посёлку Байрак, выпустив десять мин калибром 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Горловка и Ясиноватая.