Пермь, 27 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Пермском крае в Законодательное собрание внесён проект закона о скидках на проезд на электричках для школьников и студентов. Об этом сообщили в пресс-центре регионального парламента.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР В электричке

Инициатором законопроекта стал губернатор Дмитрий Махонин. Предполагается, что льгота составит 50% при разовых поездках на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Ожидается, что в случае одобрения льготы парламентариями пассажиропоток увеличится до 408,8 тыс. человек. Затраты на реализацию меры поддержки в 2022 году составят 21 млн рублей.

В пояснительной записке указано, что на сегодняшний день уже заключены договоры о предоставлении из средств бюджета Пермского края субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот, с АО «Пермская пригородная компания» и АО «Содружество».

Отметим, ранее скидка 50% на разовые поездки в электричках действовала до 2009 года.