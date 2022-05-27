Ереван, 27 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ереван прибыла с официальным визитом мэр Парижа Анн Идальго во главе делегации. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Армении.

Ameria Мэрия Еревана

Сообщается, что встречал гостей из Франции первый вице-мэр Еревана Левон Ованнисян.

«В своём приветственном слове первый заместитель мэра Еревана выразил надежду, что в ходе предстоящих встреч в мэрии Еревана обсудят не только реализованные двумя столицами программы, но и заверил, что в ближайшие дни будет договорённость о новых направлениях сотрудничества», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Идальго заявила о готовности Парижа во всём поддерживать Ереван и помогать городу в меру своих возможностей. Программа визита Идальго предусматривает переговоры с мэром Еревана Грачья Саркисяном. Стороны обсудят действующие программы сотрудничества и планы на будущее.

Стоит отметить, в январе 2018 года Идальго, побывав Ереване высоко оценила там образовательный центр креативных технологий «Тумо». В октябре того же года аналогичную школу на 4 тыс. учеников открыли в Париже.