Москва, 27 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Обращение муниципальных образований и Законодательного собрания Санкт-Петербурга о ситуации со сносом ряда исторических зданий в городе изучит председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Санкт-Петербург

Отмечается, что ранее указанная группа депутатов обратилась в СК России с просьбой разобраться в проводимом сносе исторических зданий в центре Санкт-Петербурга, которые, по мнению народных избранников, разрушают намеренно в интересах строительного бизнеса.

Также в обращении приводятся примеры случаев такого сноса на протяжении последних трех месяцев: снос манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове, торговых бань Екимовой на Петроградской стороне и здания Васильевского винного городка на Уральской улице.

Помимо того, отмечается, что, по информации депутатов, также в данный момент к сносу готовятся исторические корпуса Производственного комплекса общества русских аккумуляторных заводов «Тюдор» на улице Профессора Попова, а также Дом Лапина на углу Рижского проспекта и переулка Лодыгина.

«Председатель СК России лично изучит указанное обращение», — говорится в сообщении и добавляется, что все сведения и доводы будут тщательным образом проверены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство культуры России 22 июня 2022 года планирует выбрать реставратора на проведение соответствующих работ на объекте культурного наследия «Собор Троицкий с двумя соединительными флигелями» 1776–1790 гг., входящем в состав объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра».