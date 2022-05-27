Салехард, 27 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Салехарде открылся асфальтобетонный завод, будут запущены ещё два. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Асфальтобетонный завод в Салехарде

С началом дорожно- ремонтных работ на данном асфальтобетонном заводе запустили оборудование. Производить асфальт до 46-50 тонн в час здесь будут до сентября. Завод модернизировали агрегатами минерального порошка, стабилизирующей и адгезионной добавок.

«В начале июня в Салехарде будут запущены ещё два завода, мощностью 90 и 200 тонн в час. Что позволит нам отремонтировать запланированные к ремонту участки улично-дорожной сети в 2022 году и использовать асфальт местного производства», — добавил глава Салехарда Алексей Титовский.

Отмечается, что в Салехарде за лето 2022 года планируется отремонтировать около 10 км дорог в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».