Москва, 27 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Законопроект о праве собственников на бесплатное получение данных о прописке третьих лиц внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком и Дмитрием Вяткиным, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас право собственника жилого помещения на получение в органе регистрационного учета информации о регистрации в его собственном помещении иных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, ограничено необходимостью получения их согласия. В отношении же иностранных граждан и лиц без гражданства выдача такой информации органами учета не предусмотрена вовсе.

Кроме того, отмечают авторы, участились случаи, когда покупатели квартир требуют от продавцов официальных доказательств факта отсутствия в жилых помещениях лиц, зарегистрированных по месту жительства и пребывания, вплоть до нотариального удостоверения. Поиск путей удовлетворения таких требований дополнительно затягивает решение вопроса о заключении договора, влечет взаимное недовольство сторон.

В этой связи предлагается установить право собственника жилого помещения на получение информации о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства, а также информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, зарегистрированных по месту жительства, поставленных на учет по месту пребывания в его жилом помещении, без согласия лиц, в отношении которых запрашивается указанная информация.

Кроме того, предполагается установить, что объем предоставляемой собственнику жилого помещения информации включает в себя сведения, позволяющие идентифицировать данных лиц (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), а в отношении иностранных граждан — также гражданство, дата и сроки регистрации по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания).

Подразумевается, что указанные сведения будут предоставляться собственникам жилых помещений бесплатно.

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