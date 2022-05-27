Симферополь, 27 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Канал поставки огнестрельного оружия с территории Украины в Крым перекрыт сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщила пресс-службе ведомства 27 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным ведомства, с территории Украины в Крым нелегально переправлялось боевое огнестрельное оружие и боеприпасы. При попытке сбыта автомата АКС-74У и более 300 патронов к нему силовики задержали продавца, посредника, а также двоих покупателей, жителей Евпатории.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия и боеприпасов. Санкция данной статьи предполагает наказание до 12 лет лишения свободы.