Москва, 27 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Туризм вносится существенный вклад в экономику Москвы. В 2021 году туризм принес в городской бюджет 98,1 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2020 году, сообщается на портале мэра столицы.

Туристы. Красная Площадь. Москва

Больше всего туристов в последнее время приезжали в Москву из регионов России — это жители Санкт-Петербурга, Татарии, Краснодарского и Красноярского края, Ростовской, Владимирской, Тульской, Калужской, Саратовской и Нижегородской областей.

В 2021 году в столице побывали 15,3 млн туристов. По сравнению с допандемийным уровнем внутренний турпоток в Москву восстановился почти на 80%. Заполняемость гостиниц в 2021 году увеличилась до 58,2% против 38–44% в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, объем туристического кэшбека за поездки в Москву в период весенне-летних отпусков 2021 года составил 90 млн рублей.

Читайте также: В мэрии рассказали о популярности Москвы у туристов