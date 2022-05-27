Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Россия должна создать собственную модель высшего образования, которая включала бы традиции отечественного и лучшие практики зарубежного образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе, зав. кафедрой проектного менеджмента и управления качеством Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Горбашко.

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«Как известно, Россия подписала Болонскую декларацию в 2003 году, что повлекло за собой необходимость перестройки национальной системы высшего образования. Нужно было значительно изменить структуру высшего образования. В частности, перейти от специалитета к бакалавриату и магистратуре», — напомнила Горбашко.

Она подчеркнула, что процесс был для России длительным и непростым, потому что, кроме глобальных изменений в концепции образования, потребовалось пересмотреть учебные планы и систему оценки знаний студентов. Только спустя восемь лет в России появились бакалавриат и магистратура, но и специалитет сохранился.

«Сегодня негативная реакция на переход к Болонской системе усилилась еще в связи санкционной политикой, проводимой европейскими странами. Так, министерства образования ряда европейских стран не рекомендуют своим университетам работать с российскими университетами. Такая постановка вопроса фактически подрывает основополагающие принципы Болонского процесса», — отметила Елена Горбашко, добавив, что эти принципы заключаются в консолидации европейского пространства высшего образования.

Реализация в России Болонской системы имела свои плюсы и минусы. Достоинством является возможность получения двух квалификаций (например, в рамках бакалавриата по экономике и магистратуры по юриспруденции), а также получения дипломов в России и за рубежом.

Из недостатков стоит отметить то, как рынок труда относится к дипломам бакалавра и магистра. Минусом является и то, что учебный процесс в первом случае сокращается до четырёх лет.

«В настоящее время мы запускаем новый этап перестройки. Здесь трудно прогнозировать и давать временную оценку, всё зависит от поставленных задач и выбора методов перехода. В любом случае, по моему мнению, это займет несколько лет», — считает профессор.

Елена Горбашко видит вариант последующего развития в создании российской модели образования. Она бы учитывала отечественные традиции высшей школы, но и включала лучшие практики развития систем образования за границей.

«Отказ от Болонской системы на первом этапе может создать определенные трудности для развития академической мобильности. Что же касается программ двух дипломов, сетевых программ, то они разрабатывались и функционировали в России и до вступления в Болонский процесс. Всё будет зависеть здесь от возможностей для развития сотрудничества российских и зарубежных вузов», — заявила Горбашко.

Напомним, что решение о выходе России из Болонской системы было поддержано депутатами Государственной Думы и Совета Федерации РФ. Эту инициативу одобрили и в правительстве РФ.

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