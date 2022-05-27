Магас, 27 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Ингушетии в 2022 году построят 21 школу. За два года в республике планируется создать столько ученических мест, чтобы полностью перевести образовательные организации на односменный режим работы. Такие данные привел 26 мая в своем отчете перед парламентом глава правительства региона Владимир Сластенин.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«По школам хотел бы отметить, что у нас сегодня двухсменный режим обучения сохраняется в 52 организациях, к концу года мы планируем сократить их количество до восьми-девяти, а к 2024 году полностью перейти на односменный режим», — приводит слова премьер-министра пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

Как отметил Сластенин, с 2019 года в республике было построено или реконструировано 13 школ на 7,6 тыс. ученических мест.

Напомним, в 2022 году Ингушетии предоставили из федерального бюджета дополнительно 3,219 млрд рублей на реализацию регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

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