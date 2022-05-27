Красноярск, 27 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. На утро 27 мая в Красноярском крае зарегистрировано 28 лесных пожаров на площади 17,9 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Sledcom.ru Лесной пожар

По данным минлесхоза, возгорания действуют в 11 районах и в Дивногорске.

За прошедшие сутки в лесах края потушили 26 пожаров на площади 7,5 тыс. га. Остановлено распространение восьми пожаров на площади 1,4 тыс. га.

Основные причины пожаров — сухие грозы и действия местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС в лесах.