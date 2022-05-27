Душанбе, 27 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты, Великобритания и их союзники стремятся ухудшить ситуацию в Афганистане, несмотря на позорное бегство из этой страны. Об этом 27 мая заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«Даже после позорного бегства из Афганистана США, Англия и их союзники продолжают оказывать деструктивное влияние на развитие ситуации в этой стране», — сказал он в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике.

Патрушев добавил, что западные страны блокируют незаконно замороженные активы Афганистана вместо того, чтобы направить их на гуманитарные нужды при контроле со стороны ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что главным координатором шагов по восстановлению Афганистана должна быть Организация Объединённых Наций.

Читайте также: Патрушев: ООН должна координировать восстановление Афганистана